Coronavirus, il bollettino: 479 nuovi casi e 4 morti ma meno tamponi di ieri. Picco di contagi in Veneto, Lazio e Lombardia (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 479 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia: un dato in calo rispetto a quello di ieri (629), secondo il nuovo bollettino diffuso il 16 agosto. Ma sono significativamente diminuiti... Leggi su ilmessaggero

