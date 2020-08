Coronavirus, i pediatri chiedono “test veloci e certezze per le famiglie campane” (Di domenica 16 agosto 2020) “Con l’aumento significativo dei casi positivi di questi giorni in Europa, siamo di fronte ad una vera e propria prova generale, che ci sta consentendo di valutare la tenuta del sistema sanitario regionale, che sarà messo a dura prova alla riapertura delle scuole. Abbiamo grandi perplessità sul modo di procedere che si sta adottando nella maggioranza delle Asl campane. Ad oggi pochissime Asl stanno garantendo ai cittadini di rientro dall’estero di poter fare i tamponi e avere risultati in 48/72 ore. Rispetto a molte altre regioni italiane, dove i tamponi sono la norma, il rischio di scaricare sulle famiglie il problema dei rientri dei ragazzi è forte: di fatto si chiude la partita intimando l’isolamento domiciliare per 14 giorni, in attesa che vengano effettuati i tamponi ma senza comunicare ai cittadini se e quando. In vista ... Leggi su ildenaro

vincenzo5151 : @Pupi18054216 @GiuliaCortese1 Per ora, in effetti, sembra sia così. Però in attesa del vaccino contro il coronaviru… - SignorErnesto : RT @SignorErnesto: @pellegrino_fra @SiamolaGente @merlinoontheweb @ricpuglisi NO. Lei ha detto 'qualcuno sostiene che'...omettendo che quel… - SignorErnesto : @pellegrino_fra @SiamolaGente @merlinoontheweb @ricpuglisi NO. Lei ha detto 'qualcuno sostiene che'...omettendo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pediatri Coronavirus, i pediatri chiedono "test veloci e certezze per le famiglie campane" Il Denaro Coronavirus, i pediatri chiedono “test veloci e certezze per le famiglie campane”

“Con l’aumento significativo dei casi positivi di questi giorni in Europa, siamo di fronte ad una vera e propria prova generale, che ci sta consentendo di valutare la tenuta del sistema sanitario regi ...

Ferragosto, 1.226 tamponi a chi rientra dalle vacanze: poca attesa e accesso facile nel Padovano

Nella nostra provincia non si sono registrati grossi disagi, a differenza della Marca dove le persone, al Ca’ Foncello di Treviso, erano in fila fin dalle 6 arrivando addirittura a contare le 300 pres ...

“Con l’aumento significativo dei casi positivi di questi giorni in Europa, siamo di fronte ad una vera e propria prova generale, che ci sta consentendo di valutare la tenuta del sistema sanitario regi ...Nella nostra provincia non si sono registrati grossi disagi, a differenza della Marca dove le persone, al Ca’ Foncello di Treviso, erano in fila fin dalle 6 arrivando addirittura a contare le 300 pres ...