Coronavirus | Giappone | 1000 nuovi casi per il terzo giorno

La nave giapponese si era arenata il 25 luglio con un carico di 4 mila tonnellate di greggio, già in parte fuoriuscito. A rischio la barriera corallina e la vitale industria turistica ...

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Il Giappone segnala oltre 1.000 nuovi casi di coronavirus per il terzo giorno consecutivo. Lo riporta la Cnn citando i dati del ministero della Salute. Quasi 400 dei nuovi cont ...

