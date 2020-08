Coronavirus, focolaio nella casa di cura Ancelle Francescane del Buon Pastore. Ma qui esercito e Regione non chiudono (Di domenica 16 agosto 2020) focolaio da Coronavirus nella casa di cura Ancelle Francescane del Buon Pastore. Sono stati individuato 24 pazienti positivi. Ma qui esercito e Regione non chiudono la struttura. «Individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1 le Ancelle Francescane del Buon Pastore in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di lungo degenza. Il caso indice con molta probabilità è un operatore sanitario. La Asl Roma 1 sta svolgendo l'indagine epidemiologica e predisponendo gli ... Leggi su iltempo

SkyTG24 : Coronavirus Modica, focolaio in una casa di riposo: 9 positivi - RaiNews : Un focolaio anche in una casa di riposo a Roma: 24 contagiati #COVID19 - RegLombardia : #LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si r… - mummy53690440 : Migranti, botte e insulti ai poliziotti a Treviso. L'ex caserma focolaio di coronavirus: 'Livello di guardia supera… - GBNS2020 : Coronavirus, focolaio in una casa di riposo a Modica: 9 positivi -