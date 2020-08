Coronavirus e terrorismo psicologico: così il turismo finisce in crisi nera (Di domenica 16 agosto 2020) Roma, 16 ago – Il turismo, in Italia, genera approssimativamente – secondo Enit – Agenzia Nazionale del turismo – il 13% del Pil, con un giro d’affari da 230 miliardi di euro, e più di 3 milioni di addetti ai lavori, ossia il 15% dell’occupazione totale. Sempre secondo Enit, però, nell’anno del Coronavirus il turismo contribuirà al prodotto interno lordo italiano per 5,8 punti percentuali in meno rispetto all’anno precedente, assistendo ad un’enorme crisi che ha visto, probabilmente, il suo più grande picco fra giugno e luglio, con una piccola ripresa – seppur ovvia, considerando il dato storico dei vacanzieri nel periodo di Ferragosto – nel mese di agosto. I frutti del ... Leggi su ilprimatonazionale

IlPrimatoN : Il turismo è il settore più colpito del post lockdown. Ma il governo produce solo immobilismo - JokerJouer70 : In Italia( (masono@convinto anche altrove nonostante le favolette) non si muore più di #COVID19 ma i media propagan… - recordisco : Basta.....basta....basta!!! Contagiati non vuol dire malati. I ricoveri diminuiscono sensibilmente, le terapie inte… - CarloBianconi7 : RT @g_effe: @neap_psycho @CarloBianconi7 C'è qualche caso, ma non da giustificare il terrorismo mediatico che le tv di parte stanno facendo… - g_effe : @neap_psycho @CarloBianconi7 C'è qualche caso, ma non da giustificare il terrorismo mediatico che le tv di parte st… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terrorismo Terrorismo da coronavirus Il Resto del Carlino Coronavirus nel mondo, Bruxelles: "Mantenere le frontiere aperte nonostante i focolai"

Sono oltre 771.mila le vittime di coronavirus nel mondo secondo i dati della Johns Hopkins University, oltre 21 e mezzo i milioni di casi registrati. Gli Stati Uniti sono il Paese con più vittime (olt ...

Assembramenti a Vernante per la festa dell'Assunta, il sindaco: "Mi assumo la responsabilità per non aver tutelato la sicurezza di tutti"

Gian Piero Dalmasso, nell'evidenziare come la maggior parte dei vernantini e dei turisti rispetti le norme, ringrazia gli organizzatori e precisa: "Domani alla festa delle leve niente suonatori e nien ...

Sono oltre 771.mila le vittime di coronavirus nel mondo secondo i dati della Johns Hopkins University, oltre 21 e mezzo i milioni di casi registrati. Gli Stati Uniti sono il Paese con più vittime (olt ...Gian Piero Dalmasso, nell'evidenziare come la maggior parte dei vernantini e dei turisti rispetti le norme, ringrazia gli organizzatori e precisa: "Domani alla festa delle leve niente suonatori e nien ...