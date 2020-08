Coronavirus, de Magistris: Il Paese non riparte se non si riaprono le scuole (Di domenica 16 agosto 2020) “Noi sindaci siamo in prima linea, dobbiamo programmare l’apertura di un anno scolastico difficile, però si può fare, si può coniugare sicurezza sanitaria, responsabilità e voglia di vivere e di rinascere e Napoli sta cercando di farlo. Con la scuola noi ci stiamo preparando al 14 settembre, stiamo sistemando gli istituti; certo il Governo nazionale e regionale non è che… E quindi mentre a Roma si parla, noi dobbiamo preparare l’opzione A che è il ritorno a scuola sperando che la situazione non peggiori. Io non vedo ripartenza senza il ritorno a scuola, il Paese senza riprendere la vita della comunità scolastica non ce la può fare”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervistato da RTL 102.5 all’interno di ‘Non stop ... Leggi su ildenaro

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il sindaco De Magistris: 'Finora abbiamo retto bene, il problema sarà a settembre con la ripresa dell'ann… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il sindaco De Magistris: 'Finora abbiamo retto bene, il problema sarà a settembre con la ripresa dell'ann… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il sindaco De Magistris: 'Finora abbiamo retto bene, il problema sarà a settembre con la ripresa dell'ann… - napolimagazine : CORONAVIRUS - Il sindaco De Magistris: 'Finora abbiamo retto bene, il problema sarà a settembre con la ripresa dell… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Il sindaco De Magistris: 'Finora abbiamo retto bene, il problema sarà a settembre con la ripresa dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Magistris Coronavirus a Napoli, de Magistris: «Rischio caos a settembre con la riapertura delle... Il Mattino Coronavirus, de Magistris: Il Paese non riparte se non si riaprono le scuole

“Noi sindaci siamo in prima linea, dobbiamo programmare l’apertura di un anno scolastico difficile, però si può fare, si può coniugare sicurezza sanitaria, responsabilità e voglia di vivere e di rinas ...

CORONAVIRUS - Il sindaco De Magistris: "Finora abbiamo retto bene, il problema sarà a settembre con la ripresa dell'anno scolastico"

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato un'intervista a Rtl 102.5 all'interno di Non stop news: "Finora abbiamo retto bene, il problema sarà a settembre con la ripresa dell'anno scolastic ...

“Noi sindaci siamo in prima linea, dobbiamo programmare l’apertura di un anno scolastico difficile, però si può fare, si può coniugare sicurezza sanitaria, responsabilità e voglia di vivere e di rinas ...Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha rilasciato un'intervista a Rtl 102.5 all'interno di Non stop news: "Finora abbiamo retto bene, il problema sarà a settembre con la ripresa dell'anno scolastic ...