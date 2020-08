Coronavirus, chiusura discoteche: Elettra Lamborghini cancella il tour (Di domenica 16 agosto 2020) La preoccupazione per l’aumento del numero dei contagi di Coronavirus in Italia ha portato a misure drastiche per quanto riguarda i divertimenti estivi. Il Ministero della Salute ha recentemente annunciato la chiusura delle piste da ballo all’aperto e al chiuso in tutta Italia. Le discoteche dovranno chiudere i battenti, ma si attende l’esito dell’incontro straordinario tra governo e Regioni su questo punto, contro cui si battono gli imprenditori. Nel frattempo diversi musicisti hanno deciso di sospendere i concerti, vista la salita dei contagi degli ultimi giorni. Le immagini delle serate in discoteca in cui non si rispettano le misure di distanziamento sociale, e non si indossano mascherine, hanno inoltre aperto un aspro dibattito. L’ultima a prendere posizione è stata Elettra ... Leggi su thesocialpost

