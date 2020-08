Coronavirus, Bassetti sull’aumento dei casi in Italia e nel mondo: «I dati sono incoraggianti. Ecco perché credo che i nuovi contagiati non sono malati» (Di domenica 16 agosto 2020) Mentre i contagi giornalieri continuano a salire e anche il ministro Roberto Speranza ammette di essere preoccupato davanti al trend, la posizione di alcuni esperti – come l’infettivologo Matteo Bassetti e il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo – appare decisamente controcorrente. Entrambi ripetono infatti da settimane che il Coronavirus ha perso di intensità e che i nuovi contagiati non sono malati. A sostegno della sua teoria, Bassetti ha pubblicato delle tabelle sulla sua pagina Facebook. «Su suggerimento e con un ingegnere, ho analizzato i dati mondiali ufficiali dell’Oms per vedere come l’aumento dei contagi nei vari Stati abbia influenzato le ospedalizzazioni e i decessi ... Leggi su open.online

ilmeteoit : #CORONAVIRUS: i #NUOVI #POSITIVI NON sono #MALATI. Ecco perché, parla l'INFETTIVOLOGO #BASSETTI - infoitsalute : Coronavirus, Bassetti: 'Troppo allarmismo, Italia ora tra i paesi con meno decessi' - PierantoniFabio : Coronavirus, Matteo Bassetti: 'In autunno il sistema sanitario può saltare in aria' – Libero Quotidiano ,UN GOVERNO… - PierantoniFabio : Coronavirus, Matteo Bassetti: 'In autunno il sistema sanitario può saltare in aria' – Libero Quotidiano ,IN AUTUNNO… - primocanale : Coronavirus, Bassetti: 'Troppo allarmismo, Italia ora tra i paesi con meno decessi' -