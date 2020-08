Coronavirus, bambina di 5 anni ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Padova (Di domenica 16 agosto 2020) C’è anche una bambina di 5 anni ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Padova per Coronavirus. Lo fa sapere l’azienda ospedaliera in una nota, specificando che la piccola è tra i 4 pazienti Covid ricoverati in gravi condizioni nella struttura. Una notizia che aumenta ulteriormente il livello di preoccupazione in Veneto, dove i contagi sono in netta ripresa – come nel resto del Paese – soprattutto a causa dei rientri dalle vacanze all’estero. Accolta pochi giorni fa al pronto soccorso pediatrico, la bambina, che vive con i genitori in città, manifestava seri sintomi respiratori dovuti ad una infezione non ancora del tutto confermata. Sottoposta a tampone, è risultata positiva al ... Leggi su ilfattoquotidiano

C'è anche una bambina di 5 anni, ricoverata in terapia intensiva nell'azienda ospedaliera di Padova, tra i pazienti Covid che destano preoccupazione in Veneto, dopo la ripresa dei contagi nelle ultime ...

