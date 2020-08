Coronavirus a Pomezia, un nuovo caso e 4 persone positive (Di domenica 16 agosto 2020) Si registra un nuovo caso di Coronavirus a Pomezia. Si tratta di un ragazzo di rientro da un viaggio in Grecia. Al momento il giovane è in isolamento domiciliare. Complessivamente sono 4 i cittadini positivi al Covid-19. Si ricorda inoltre che chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia o Malta deve comunicare il proprio arrivo al numero verde 800.118.800 o attraverso l’app ‘Lazio Doctor Covid’ e recarsi al drive-in con tessera sanitaria e documento di viaggio. Se ci si presenta con la ricetta del medico si possono velocizzare le operazioni di tracciamento. Infine, in caso di febbre, tosse, dolori muscolari si invitano i cittadini a non andare al Pronto soccorso, ma rivolgersi al proprio medico di base o chiamare il numero dedicato: 1500. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

