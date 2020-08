Coronavirus a Napoli, il fotografo del castello delle cerimonie viola la quarantena e scatta al battesimo: denunciato (Di domenica 16 agosto 2020) viola l?isolamento domiciliare fiduciario per partecipare a due cerimonie, un battesimo e un matrimonio. Questione di lavoro, direbbe il diretto interessato, un fotografo di Castel San... Leggi su ilmattino

Corriere : Caos tamponi negli aeroporti: si fanno a Roma e Venezia, ma non a Milano, Bergamo e Napoli - SkyTG24 : A #Napoli alcuni disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza si sono messi a disposizione gratuitamente… - repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - gabrimiao : RT @markorusso69: In aumento i casi di Coronavirus, il candidato governatore: giusto rinviare le elezioni - Edizione Napoli Taaaaaaaac http… - Ilsognatore13 : RT @markorusso69: In aumento i casi di Coronavirus, il candidato governatore: giusto rinviare le elezioni - Edizione Napoli Taaaaaaaac http… -

Coronavirus a Napoli, il fotografo del castello delle cerimonie viola la quarantena e scatta al battesimo: denunciato

Viola l’isolamento domiciliare fiduciario per partecipare a due cerimonie, un battesimo e un matrimonio. Questione di lavoro, direbbe il diretto interessato, un fotografo di Castel San Giorgio (nell’a ...

Coronavirus, tamponi negli aeroporti al rientro: nessun controllo a Milano, Bergamo e Napoli, sì a Roma e Venezia

Migliaia di passeggeri hanno lasciato questo fine settimana gli aeroporti — e i porti — italiani senza essere stati sottoposti al tampone per verificare l’eventuale contagio da Covid-19 pur provenendo ...

