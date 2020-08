Coronavirus, a Malta 135 casi in 48 ore. Medici contro il governo: turisti e le feste per salvare l'economia invece delle persone (Di domenica 16 agosto 2020) ... cioè 72, Robert Abela era a Marina di Ragusa in Sicilia, dove si gode weekend in barca sulla sua barca personale', scrive il Malta Today. Abela, ex bodybuilder, si è difeso durante un'intervista ... Leggi su ilsecoloxix

RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 597 del 15 agosto. A seguito dell'ordinanza del ministro della salute, ecco le disposizion… - fanpage : Le condizioni di salute della ragazza di Palermo risultata positiva al #Covid_19 dopo essere tornata da un viaggio… - RaiNews : Al via i test all'Aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia - fabio55 : RT @SkyTG24: #Covid, in #Lombardia è caos tamponi per rientri. Per chi arriva nel capoluogo lombardo da Spagna, Croazia, Grecia e Malta, in… - Do_Dec : RT @francescatotolo: Quindi il #coronavirus agisce “con il favore delle tenebre” (cit), adora ballare la musica dance nelle #discoteche, va… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Malta Coronavirus, a Malta 135 casi in 48 ore. Medici contro il governo: turisti e le feste per salvare l’economia invece delle persone La Stampa Coronavirus, al via i tamponi negli aeroporti per chi torna da Spagna, Grecia, Croazia e Malta

Gli italiani che rientreranno da Spagna, Grecia, Croazia e Malta saranno sottoposti al tampone. L'ordinanza arriva dal governo, firmata dal Ministro Roberto Speranza, ma le Regioni si muovono in ordin ...

Coronavirus, 16 agosto: nel Lazio 68 nuovi casi, di cui 32 a Roma

Circa 1/3 dei nuovi casi riguardano un cluster in una casa di cura, Asl Roma 1, e 1/3 sono di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi di rientro da Malta, tre casi da Croaz ...

Gli italiani che rientreranno da Spagna, Grecia, Croazia e Malta saranno sottoposti al tampone. L'ordinanza arriva dal governo, firmata dal Ministro Roberto Speranza, ma le Regioni si muovono in ordin ...Circa 1/3 dei nuovi casi riguardano un cluster in una casa di cura, Asl Roma 1, e 1/3 sono di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi di rientro da Malta, tre casi da Croaz ...