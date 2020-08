Coronavirus, a Berlino riaprono le case chiuse: ma niente sesso e obbligo di mascherina (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo i mesi di chiusura per l’emergenza Coronavirus, a Berlino hanno riaperto le case chiuse, anche se con alcune limitazioni: niente rapporti sessuali veri e propri (almeno fino al primo settembre), concessi invece i massaggi erotici. Il tutto con l’obbligo di mascherina. Non solo: i clienti delle strutture devono poi compilare un modulo con le proprie generalità, che verrà conservato in una busta sigillata che sarà aperta solo nel caso in cui dovessero verificarsi dei contagi e fosse necessario rintracciare tutti i frequentatori. “Proprio come al supermercato, dal benzinaio o in metropolitana“, spiega Aurel Johannes Marx, imprenditore del settore. “Quello che non funziona è che molti clienti vengono con ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - LaStampa : Dopo mesi di chiusura dovuta all'epidemia di coronavirus, riparte in Germania una delle industrie più refrattarie a… - clikservernet : Coronavirus, a Berlino riaprono le case chiuse: ma niente sesso e obbligo di mascherina - Noovyis : (Coronavirus, a Berlino riaprono le case chiuse: ma niente sesso e obbligo di mascherina) Playhitmusic - - gioalbarosa : Coronavirus, a Berlino riaprono i bordelli ma il sesso è vietato SOLO MASSAGGI EROTICI. (avevo letto mEssaggi, nel… -