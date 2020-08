Coronavirus, a Berlino riaprono i bordelli ma sesso è vietato (Di domenica 16 agosto 2020) A Berlino le case chiuse hanno ricominciato le attività la scorsa settimana dopo mesi di chiusura dovuta all’epidemia di Coronavirus, ma resta in vigore una significativa limitazione. Secondo quanto riporta Agi, infatti, i clienti dovranno accontentarsi di massaggi erotici, mentre i rapporti sessuali veri e propri saranno proibiti almeno fino al 1 settembre. I clienti devono riempire un modulo con le loro generalità, che verrà chiuso in una busta sigillata, e sono sottoposti all’obbligo di mascherina. Rigide norme igieniche rimarranno in vigore anche quando i rapporti sessuali saranno di nuovo possibili. Una prostituta di 49 anni intervistata da France Presse, di nome Jana, dice di non temere il contagio: “Quando fai questo lavoro da 20 anni e hai i tuoi clienti fissi, puoi scegliere con chi andare. Se non ti ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - gmolaschi : RT @messveneto: Coronavirus, a Berlino riaprono i bordelli ma il sesso è vietato - messveneto : Coronavirus, a Berlino riaprono i bordelli ma il sesso è vietato - NicolaVeschi : #coronavirus: a Berlino riaprono i bordelli, ma sesso è vietato. Mi sfugge qualcosa... #nosex - transnazionale : Coronavirus: Berlino inserisce Spagna fra paesi a rischio #spaziotransnazionale informa -