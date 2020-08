Coronavirus, 60enne in terapia intensiva a Pesaro: il figlio era appena tornato da una vacanza in Croazia (Di domenica 16 agosto 2020) commenta Un 60enne , positivo al Coronavirus , è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Marche Nord di Pesaro. L'uomo, di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, è il papà di ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 60enne in terapia intensiva a Pesaro: il figlio era appena tornato da una vacanza in Croazia … - mecca_salvatore : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 60enne in terapia intensiva a Pesaro: il figlio era appena tornato da una vacanza in Croazia #coronavir… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 60enne in terapia intensiva a Pesaro: il figlio era appena tornato da una vacanza in Croazia #coronavir… - AzzurraPadovan0 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 60enne in terapia intensiva a Pesaro: il figlio era appena tornato da una vacanza in Croazia #coronavir… - ILNAZIONALISTA3 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 60enne in terapia intensiva a Pesaro: il figlio era appena tornato da una vacanza in Croazia #coronavir… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 60enne Coronavirus, 60enne in terapia intensiva a Pesaro: il figlio era appena tornato da una vacanza in Croazia TGCOM Coronavirus, 60enne in terapia intensiva a Pesaro: il figlio era appena tornato da una vacanza in Croazia

Un 60enne, positivo al coronavirus, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Marche Nord di Pesaro. L'uomo, di Fano (in provincia di Pesaro e Urbino) è il papà di un ragazzo c ...

Ultime notizie/ Oggi ultim’ora coronavirus: Oms “record contagi in 24h, 249mila casi”

Ultime notizie di oggi, domenica 16 agosto 2020: coronavirus, in Italia tornano a salire i contagi. Oms “+294mila casi in 24 ore, record contagi da inizio pandemia” Non è solo l’Italia a preoccuparsi ...

Un 60enne, positivo al coronavirus, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Marche Nord di Pesaro. L'uomo, di Fano (in provincia di Pesaro e Urbino) è il papà di un ragazzo c ...Ultime notizie di oggi, domenica 16 agosto 2020: coronavirus, in Italia tornano a salire i contagi. Oms “+294mila casi in 24 ore, record contagi da inizio pandemia” Non è solo l’Italia a preoccuparsi ...