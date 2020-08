Coronavirus, 479 nuovi casi e 4 deceduti (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, nelle precedenti 24 ore si sono registrati 479 nuovi positivi, in calo rispetto ai 629 fatti segnare nella giornata di Ferragosto. Il totale dei positivi raggiunge quota 253.915 dall’inizio dell’epidemia.Sono 146 i dimessi e guariti in 24 ore, portando il totale a 203.786. Maglia nera il Veneto, che registra un incremento di 78 casi. A seguire Lombardia (61) ed Emilia-Romagna (51). Nessun caso invece in Valle d’Aosta, nella Provincia Autonoma di Trento, in Molise e in Basilicata. I tamponi effettuati sono stati 36.807, in calo rispetto ai 53.123 di ieri. Il numero dei decessi sale a 35.396, 4 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 14.733, con un incremento di 327 casi. I ricoverati con sintomi sono 787, mentre i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

