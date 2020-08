Coronavirus, 479 casi nelle ultime 24 ore. Ma oltre 16mila tamponi in meno. Altri 4 morti (Di domenica 16 agosto 2020) nelle ultime 24 ore sono stati 479 i nuovi casi di positività al Coronavirus accertati. Sabato erano stati 140 in più, ma con 53.123 tamponi testati a fronte dei 36.807 di oggi. Altre 4 persone infette sono morte. La regione con l’incremento maggiore di contagi è il Veneto (+78), seguito dal Lazio (+68) e dalla Lombardia (+61). Valle d’Aosta, Basilicata, Molise e la provincia autonoma di Trento sono le uniche 4 regioni nelle quali non si segnalano nuove positività. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

