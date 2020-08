Coronavirus, 46 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 46 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore. 5 sono provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro e 8 derivanti dallo screening connesso alle strutture ricettive di Sant’Antonio Abate (Napoli) dove era stata registrata la presenza di un focolaio. Nella giornata sono stati effettuati 3.389 tamponi. Il totale dei positivi e’ di 5.278 su un complessivo di 361.893 tamponi. Non si registrano decessi (il bilancio complessivo e’ di 440). Due i guariti del giorno, per un totale complessivo di 4.305. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 14.406 • Deceduti: 35.392 (+4 +154*, +0,45%) • Di… - fanpage : Stop alle riprese del film di Boldi e De Sica, due positivi al #Covid_19 sul set - RaiNews : 'Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornal… - RobertoDegrass1 : RT @matteo_rossino: Ogni giorno ci martellano con la nuova ondata di #coronavirus dovuta agli #italiani che rientrano dalle vacanze o che (… - MauroBeltramo : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 14.733 • Deceduti: 35.396 (+4, +0,01%) • Dimessi/Guariti:… -