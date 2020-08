Coronavirus, 21,5 milioni di casi nel mondo e 771.111 morti. Francia: oltre 3.000 contagi in 24 ore (Di domenica 16 agosto 2020) Coronavirus, sono 21,5 milioni i casi nel mondo, con 771.111 morti: è quanto emerge dall'ultimo bollettino della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti restano il Paese più... Leggi su ilmessaggero

MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'India supera i 2,5 milioni di contagi #Coronavirus - RaiNews : In Messico 635 morti in un giorno: terzo paese al mondo per numero di decessi, 56.543. In Corea del Sud nuovo recor… - repubblica : Coronavirus nel mondo, 70 milioni di test negli Usa. Trump: 'Contagi in calo' [aggiornamento delle 07:44] - chrisdabin : Coronavirus, 21,5 milioni di casi nel mondo e 771.111 morti. Francia: oltre 3.000 contagi in 24 ore - Claudoc3 : RT @adrianobusolin: 'Cinque milioni di euro per la nave quarantena per i migranti'. La furia del leghista Santori -