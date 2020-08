Corona virus: Italia, 14733 attualmente positivi a test (+327 in un giorno) con 35396 decessi (4) e 203786 guariti (146). Totale di 253917 casi (479) Dati della protezione civile (Di domenica 16 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 14733 attualmente positivi a test (+327 in un giorno) con 35396 decessi (4) e 203786 guariti (146). Totale di 253917 casi (479) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

