Coppia di 15enni aggredita e rapinata da baby gang: arrestati i giovanissimi malviventi, hanno dai 12 ai 16 anni (Di domenica 16 agosto 2020) La scorsa notte, al termine di una attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Frascati hanno arrestato 4 studenti minorenni, tutti residenti ai Castelli Romani, di età compresa tra i 12 e 16 anni, per rapina in concorso e lesioni personali. I 4 minori la scorsa sera, alle 20.00 circa, all’interno di “Villa Torlonia”, hanno accerchiato e rapinato una Coppia di coetanei 15enni. Il ragazzo, uno studente di San Cesario, dopo essere stato minacciato verbalmente è stato rapinato del marsupio. Successivamente anche la ragazza, che si trovava in compagnia della vittima, è stata aggredita con un calcio al volto dalla 16enne del gruppo dei 4 rapinatori. Successivamente è stata accompagnata presso l’Ospedale di Frascati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Coppia di 15enni aggredita e rapinata da baby gang: arrestati i giovanissimi malviventi, hanno dai 12 ai 16 anni - MRoscioni : Treno: 15enni senza mascherina Bar: cassiera e baristi senza mascherina Supermercato: coppia senza mascherina. Il… - maybeimisslou__ : @nellinopatatino ho voluto specificare 'per il proprio orientamento sessuale' perchè due giorni fa nella città vici… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia 15enni Coppia di 15enni aggredita e rapinata da baby gang: arrestati i giovanissimi malviventi, hanno dai 12 ai 16 anni Il Corriere della Città