Conte: «Inter unica italiana rimasta in Europa? Non ci sentiamo i salvatori della patria» (Di domenica 16 agosto 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le parole del tecnico nerazzurro sul fatto che l’Inter è rimasta l’unica rappresentanza italiana in Europa. unica italiana – «Non ci consideriamo i salvatori della patria, abbiamo fatto il nostro cammino senza guardare gli altri. Abbiamo onorato tutte le competizioni arrivando fino in fondo, il nostro obiettivo è quello di migliorare noi stessi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | SALUTO Il Presidente Steven #Zhang ha raggiunto mister Antonio #Conte e la squadra a Düsseldorf in vista della… - DiMarzio : #Young: 'All'#Inter ho ritrovato il sorriso, #Conte è un vincente'. - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterLeverkusen, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #UEL #FORZAINTER ???????? - lory185511252 : RT @VittoRoto: #Conte: 'Domani venderemo cara la pelle. Paura è una parola che nel mio vocabolario non esiste'. #Inter #FCIM - tbgsem : RT @DiMarzio: 'Noi l'ultima italiana in Europa? Non siamo i salvatori della patria' #InterShakhtar, parla #Conte -