Conte, accerchiamento giudiziario. Coronavirus, oltre 200 denunce in tutta Italia: mai visto (Di domenica 16 agosto 2020) I giornali di regime non ne parlano. Venerdì in prima pagina non c'era traccia degli avvisi di garanzia recapitati a Conte e ai ministri Bonafede, Di Maio, Guerini, Lamorgese e Speranza. Nelle pagine interne la notizia è stata liquidata in poche righe. E dire che il fatto è unico nella storia repubblicana: mezzo governo indagato. Le accuse sono gravissime: epidemia colposa, delitti colposi contro la salute pubblica, abuso d'ufficio e attentato contro i diritti politici del cittadino per le norme legate al lockdown. Niente. Silenzio, gli ordini sono altri. La stampa asservita a Conte e Casalino continua la demonizzazione dei vacanzieri, degli aperitivi in spiaggia e delle discoteche. Il "giornale unico" fa da megafono ai virologi catastrofisti che su disposizione di Palazzo Chigi tifano e in qualche modo invocano il ricontagio e ... Leggi su liberoquotidiano

