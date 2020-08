Condoglianze di Biden a Trump per morte fratello (Di domenica 16 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 16 AGO - Joe Biden presenta le proprie Condoglianze a Donald Trump per la morte del fratello Robert. "So cosa vuol dire perdere una persona cara, e so come e' importante la famiglia ... Leggi su corrieredellosport

