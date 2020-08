Città della Salute di Torino all’avanguardia in Europa nella terapia del rigetto del trapianto di rene con una terapia innovativa (Di domenica 16 agosto 2020) Agosto porta buone nuove nella cura dei pazienti che hanno effettuato un trapianto di rene grazie ad uno studio eseguito dalla Nefrologia Dialisi e trapianto della Città della Salute di Torino (diretta dal professor Luigi Biancone). Si tratta dei primi dati europei pubblicati del trattamento del rigetto cronico di rene con un farmaco denominato tocilizumab, un potente antiinfiammatorio usato precedentemente per altra patologia come l’artrite reumatoide. Lo studio, coordinato dal professor Luigi Biancone (Direttore della Nefrologia della Città della Salute), è appena stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica ... Leggi su meteoweb.eu

