Cina, il panda gigante compie 38 anni: grande festa allo zoo di Chongqing (Di domenica 16 agosto 2020) grande giorno oggi in Cina, dove in uno zoo della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, si è tenuta la festa di compleanno di una famosa “nonna panda” di nome Xinxing, che ha compiuto 38 anni. Per il panda gigante, che vive in buone condizioni fisiche ad eccezione di una occasionale ipertensione, è stata preparata una torta di compleanno ricoperta con il cibo che l’animale preferisce, come germogli di bambù, carote e angurie. Alla festa hanno partecipato oltre 100 fan del panda gigante. Xinxing è il più antico panda gigante in cattività al mondo, la sua età ... Leggi su meteoweb.eu

