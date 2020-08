Champions League, Lione in semifinale: Manchester City eliminato (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA - Impresa del Lione in Champions League : dopo aver eliminato la Juventus , la squadra di Rudi Garcia batte anche il Manchester City e conquista la semifinale, dove affronterà il Bayern Monaco . ... Leggi su corrieredellosport

