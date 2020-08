Champions, il Lione elimina anche il City e vola in semifinale (Di domenica 16 agosto 2020) Il Lione ci ha preso gusto e così, dopo la Juventus, fa fuori anche il Manchester City di Guardiola e si guadagna la semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. Al vantaggio francese Cornet a metà del primo tempo, risponde De Bruyne, ma l’uno- due di Dembele’ chiude i giochi punendo gli inglesi. La Partita Il City sembra partire meglio, ma le incursioni di De Bruyne e Sterling non sortiscono gli effetti sperati. Il Lione ne approfitta e prova a spingersi in avanti con Marcal, il cui tiro si rivela debole. Al 24′, però, i francesi fanno centro: sugli sviluppi di un corner, Cornet si svventa su una palla vagante e fa centro. Pochi minuti dopo, Lopes dice di no a Gundogan. Prima ... Leggi su sport.periodicodaily

