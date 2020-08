Champions, i maestri dietro la lavagna (Di domenica 16 agosto 2020) Se c’è una cosa che queste semifinali di Champions League ci dicono è che i “maestri” sono finiti dietro la lavagna. Basta dare un’occhiata alle panchine delle quattro squadre che si contenderanno il titolo per accorgersi che non spiccano nomi altisonanti. “Quelli bravi” sono infatti rimasti fuori, all’asciutto. L’ultimo della serie è Guardiola che certo, di Champions ne ha vinte due, ma con il City ha un bilancio fallimentare. Da quando siede sulla panchina dei Citizens, Pep non ha mai superato lo scoglio dei quarti. Deludente, se pensiamo al ciclo con il Barcellona che lo ha portato all’olimpo dei grandi e ai quasi 800 milioni spesi dal City negli ultimi quattro anni. Resteranno a guardare anche gli altri illustri: Klopp, ... Leggi su alfredopedulla

JacopoSorbo : RT @mic_fusco: (Con la tragedia di Pep Guardiola, che ora verrà cacciato o se ne andrà, finisce l'epoca dei grandi, venerati, maestri. Le q… - nicolau_fornos : RT @mic_fusco: (Con la tragedia di Pep Guardiola, che ora verrà cacciato o se ne andrà, finisce l'epoca dei grandi, venerati, maestri. Le q… - mic_fusco : (Con la tragedia di Pep Guardiola, che ora verrà cacciato o se ne andrà, finisce l'epoca dei grandi, venerati, maes… - fettonejr : @Ari1927 Vorrei sapere chi sono questi maestri di calcio? Chi è Guardiola che spende 200mln a campagna acquisti e n… - juvemyheart : RT @benstar2791: Lo vogliamo dire che #Guardiola in Champions ha vinto solo col Barca dei fenomeni e col resto ha fatto figuracce con rose… -

