Cessione Ghoulam, il procuratore lavora su tre fronti! (Di domenica 16 agosto 2020) Cessione Ghoulam – Mendes lavora su tre fronti Il giornalista, esperto di calciomercato, Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo Twitter, fa sapere che Jorge Mendes … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : Cessione Ghoulam, il procuratore lavora su tre fronti! - tuttonapoli : Da Milano - Mendes lavora alla cessione di Ghoulam: 3 club interessati - news24_napoli : TMW – Mendes lavora alla cessione di Ghoulam in Premier. Per Hysaj c… - BelpassoAlberto : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Ghoulam

Jorge Mendes sta lavorando all'addio di Faouzi Ghoulam che questa estate lascerà il Napoli. Tre sono i club interessati, fa sapere sui social il giornalista Nicolò Schira. Si tratta di Wolverhampton, ...Jorge #Mendes is working to move Faouzi #Ghoulam from #Napoli this summer. #Wolverhampton, #AstonVilla and #Lille have asked info for the algerian left-back. #transfers ...