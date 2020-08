Caterina Balivo, auguri speciali per il compleanno della figlia Cora (Di domenica 16 agosto 2020) Giorno speciale per Caterina Balivo e la sua famiglia, che festeggia il compleanno della piccola Cora. Un evento che la conduttrice ha voluto celebrare anche su Instagram, dove ha pubblicato una dolce foto e una dedicata per la figlia più piccola. Sono passati tre anni da quando Caterina Balivo ha dato alla luce la bellissima Cora, nata dall’amore con Guido Maria Brera. Da quel giorno la piccola ha riempito le giornate dell’ex presentatrice di Vieni da Me, già madre di Guido Alberto. La Balivo spesso condivide momenti della sua quotidianità con i follower e, chi la segue lo saprà già, Cora ne è protagonista indiscussa. Anche in ... Leggi su dilei

infoitcultura : Caterina Balivo sensuale in barca: lite nei commenti su Instagram -Foto - Ansovino31 : RT @ilgiornale: Caterina Balivo fa parlare di sé per le sue esternazioni social. Stanca delle insinuazioni, la conduttrice ha replicato a u… - Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: Caterina Balivo fa parlare di sé per le sue esternazioni social. Stanca delle insinuazioni, la conduttrice ha replicato a u… - ilgiornale : Caterina Balivo fa parlare di sé per le sue esternazioni social. Stanca delle insinuazioni, la conduttrice ha repli… - BeliceIt : Caterina Balivo si gode il mare di Levanzo -