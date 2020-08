Castel Romano, con motorino rubato tenta di fare irruzione nel campo nomadi: fermato dalla Polizia Locale (Di domenica 16 agosto 2020) . Erano in servizio di controllo al campo nomadi di Castel Romano, gli agenti dell’Unità SPE ( sicurezza pubblica emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale che, alla vigilia di ferragosto, hanno fermato un uomo di 30 anni, A.O., di nazionalità bosniaca, dopo un inseguimento nelle campagne circostanti la via Pontina. A bordo di un motociclo people kymco 150, il trentenne è arrivato a tutta velocità tentando di fare un’irruzione dall’accesso pedonale del campo, impedita dalla pattuglia che si è messa all’inseguimento dell’uomo, fuggito in mezzo alla vegetazione della zona e rintracciato poco dopo ... Leggi su romadailynews

