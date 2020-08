Caso Viviana Parisi: “Gioele non è morto nell’incidente, ecco perché la ricostruzione non convince affatto” (Di domenica 16 agosto 2020) Proseguono per il 13° giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni, scomparso lo scorso 3 agosto con la madre Viviana Parisi, dj 43enne trovata morta 5 giorni dopo nelle campagne di Caronia (Messina). In merito all’ipotesi secondo cui il bambino sarebbe morto nell’incidente in autostrada, Claudio Mondello, cugino di Daniele Mondello e legale della famiglia, scrive su Facebook: “E’ credibile la tesi (di cui apprendo dalla stampa) del bambino morto ad esito dell’incidente iniziale? No.Per le seguenti ragioni:1) l’incidente occorso è di lieve entità.2) se fossero emerse tracce ematiche, dall’analisi della vettura sottoposta a sequestro, stante il clamore suscitato dalla vicenda lo avremmo già saputo.3) Viviana era ... Leggi su meteoweb.eu

