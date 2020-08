Caso Parisi: per il legale della famiglia Gioele non è morto nell’incidente (Di domenica 16 agosto 2020) Il legale della famiglia di Viviana Parisi, la Dj trovata morta, esclude l’ipotesi che il figlio della donna, Gioele, sia morto nell’incidente del 3 agosto. “E’ credibile la tesi (di cui apprendo dalla stampa) del bambino morto ad esito dell’incidente iniziale? No.” Così Claudio Mondello, uno dei legali della famiglia di Viviana Parisi, la donna tragicamente … L'articolo Caso Parisi: per il legale della famiglia Gioele non è morto nell’incidente proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

