Caserta, Antonucci: “Tante persone in città non solo per il coronavirus” (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Percorrendo la provincia ci si accorge, e purtroppo lo si poteva prevedere, che le città non si sono svuotate nonostante il periodo di vacanza. Certo, il fattore Covid-19 avrà inciso, ma anche l’aspetto economico legato alla chiusura delle attività nei mesi scorsi ha giocato un ruolo importante. “Tante persone sono rimaste in città non solo per il pericolo Covid-19 – ha esordito il T. Col. (r) Pasquale Antonucci, Consigliere Comunale di Caserta e candidato alle prossime Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre con la lista ‘Italia Viva’ –. Immagino che molte persone non sono potute andare per motivi di carattere economico, legate anche al lockdown. La chiusura causa ... Leggi su anteprima24

