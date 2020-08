Carolina Stramare, ansia e stress da Coronavirus: Miss Italia è dimagrita (Di domenica 16 agosto 2020) Quarantena difficile per Carolina Stramare. Miss Italia 2019 ha dovuto rinunciare a tutti i suoi impegni da Miss a causa del Coronavirus. È rientrata a Vigevano, la sua città natale, e si è messa a disposizione dell’ospedale Niguarda di Milano per raccogliere fondi a favore dei medici e dei sanitari impegnati in prima linea. Non … L'articolo Carolina Stramare, ansia e stress da Coronavirus: Miss Italia è dimagrita proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Matteo Bocelli e Carolina Stramare: il figlio d’arte e la miss coppia dell’estate?

Tra il figlio del tenore e Miss Italia c’è davvero solo un amicizia? Forse tra il bellissimo Matteo Bocelli e Carolina Stramare c’è qualcosina di più di un’amicizia. Il figlio del famosissimo tenore a ...

