Caos Covid e voto per posta, la rielezione di Trump su due mine vaganti (Di domenica 16 agosto 2020) L'elezione speciale del 25esimo distretto congressuale della California del maggio scorso è stata condotta quasi esclusivamente con la modalità del voto per posta. Il vincitore, Mike Garcia, repubblicano, ha sconfitto la sua avversaria democratica Christy Smith. A causa della pandemia, il Governatore della California Gavin Newsome aveva deciso di facilitare l'elezione mediante il voto per corrispondenza per evitare i contagi del Covid-19. 425mila plichi elettorali sono stati inviati agli elettori del distretto e il 34 percento sono stati spediti con le scelte degli elettori. Nessun broglio. Nessun problema e il candidato repubblicano ha prevalso. Subito dopo il presidente Donald Trump si è congratulato con Garcia in uno dei suoi frequentissimi tweet, ignorando però la ... Leggi su ilfogliettone

AMorelliMilano : #SICILIA NEL CAOS! 18 immigrati sono fuggiti dall’hotspot di Messina, mentre a Pozzallo sono quaranta quelli che ha… - fattoquotidiano : Coronavirus, Usa: scuole come “cavie” nella gestione del Covid. È caos sulle regole e i prof non vogliono tornare i… - GabrieleMarroni : @anari56 Città riempite di immigrati = Più violenza più caos più covid - Corriere : RT @aletrocino: Alla fine bene dai, tutto come previsto. #tampone #grecia - yppi2011 : RT @ferrarisergio4: non capisco in discoteca migliaia di persone tipo bivacco western con mascherine optional,in piazza San Pietro 4 gatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Covid Coronavirus, governo verso chiusura discoteche: stop deroghe regionali | Caos sui tamponi negli aeroporti TGCOM Amici di Maria De Filippi, allarme Covid per 2 ballerini del talent

Due ballerini del cast di Amici di Maria De Filippi sono finiti nel caos dopo essere tornati da un viaggio in Spagna, precisamente da Formentera. I due ballerini in questione altri non sono che due pr ...

Palermo, aggredita sul litorale di Barcarello: «Schiaffi, pugni e calci. E c’era chi guardava»

Riprende le operazioni di sgombero dei bagnanti lungo il litorale di Barcarello a Palermo e viene aggredita a calci e pugni. È accaduto a una giornalista freelance. La reporter è stata salvata dai car ...

Due ballerini del cast di Amici di Maria De Filippi sono finiti nel caos dopo essere tornati da un viaggio in Spagna, precisamente da Formentera. I due ballerini in questione altri non sono che due pr ...Riprende le operazioni di sgombero dei bagnanti lungo il litorale di Barcarello a Palermo e viene aggredita a calci e pugni. È accaduto a una giornalista freelance. La reporter è stata salvata dai car ...