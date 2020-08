Campania, boom di contagi da coronavirus: sono quasi 50 in un solo giorno (Di domenica 16 agosto 2020) Nuovo boom di contagi in Campania. Oggi, 16 agosto, se ne registrano 46. A comunicarlo è il bollettino ufficiale diramato dall’Unità di Crisi della Regione. Campania, bollettino del 16 agosto: 46 contagiati Un numero così alto non si registrava da maggio. Dei 46 nuovi casi, 5 provengono dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

