Calciomercato Triestina, preso l’olandese Boultam: i dettagli (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato Triestina, preso l’olandese Boultam, dis eguito i dettagli di un’operazione che sa di vero e proprio affare per il futuro Calciomercato Triestina, preso l’olandese Boultam, dis eguito i dettagli di un’operazione che sa di vero e proprio affare per il futuro ma soprattutto per il presente. IL COMUNICATO- L’U.S. Triestina Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Reda Boultam. Il giocatore si è legato alla causa alabardata con un contratto di durata triennale (scadenza fissata al 30 giugno 2023). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

