Calciomercato serie B ultime news LIVE: Shakhov nel mirino del Crotone (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Domenica 16 agosto 11.55 Lecce, Shakhov nel mirino del Crotone – Il trequartista ucraino piace ai pitagorici. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com. 11.00 Salernitana, piace Coulibaly – Il giocatore è una richiesta di mister Castori. A riportarlo è tuttosalernitana.com. 10.54 Salernitana, in arrivo Martorelli – Domani ci sarà l’incontro decisivo. A ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #calciomercato #Milan, lo stallo su #Ibra si fa pericoloso: vuole un ingaggio da top player - Gazzetta_it : #calciomercato #Juve #Dybala e un'estate bis da cedibile. Nel mercato comanda la plusvalenza - Eurosport_IT : Hateboer è pronto a salutare l' #Atalanta a caccia di una nuova sfida ???? #Calciomercato | #Hateboer | #SerieA - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: I #bomber agitano il mercato ? Il #calciomercato dell'estate 2020 ruota attorno la figura del centravanti: il più richiesto,… - RaiSport : I #bomber agitano il mercato ? Il #calciomercato dell'estate 2020 ruota attorno la figura del centravanti: il più… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie

Toro News

Il Sassuolo, in queste ore, è protagonista del mercato con l’acquisto – presto ufficiale – del difensore Kaan Ayhan. Il 25enne si è liberato da Fortuna Dusseldorf ed è pronto a vestire la maglia dei n ...Aulas, presidente dell'OL, chiede 4 posti in Champions per la Ligue 1 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Persino il presidente francese Emmanuel Macron non ha resistito: "A Bruxelles come in campo, Franci ...