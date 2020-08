Calciomercato Palermo, Caturano dice no: “Tante richieste, ma ho scelto il Cesena” (Di domenica 16 agosto 2020) Salvatore Caturano non vestirà la maglia del Palermo nella prossima stagione.L'attaccante di proprietà della Virtus Entella ha rigettato la corte del club di Viale del Fante per continuare a militare tra le fila del Cesena, squadra in cui si è trasferito in prestito a gennaio scorso. Le due società avrebbero già trovato l'accordo ed il giocatore dovrebbe firmare a breve un contratto triennale. A confermarlo è stato egli stesso, in un'intervista rilasciata al Corriere di Romagna."La trattativa - spiega Caturano - sta arrivando alla conclusione. Come si dice in questi casi, siamo ai dettagli. Lunedì sarò a Cesena: non vedo problemi e non credo ci saranno problemi. Diciamo che confido che già lunedì possa esserci l’ufficializzazione. Io a Cesena mi ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo: tutti gli acquisti, i confermati e le trattative Stadionews.it VARIE: GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

PALERMO - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (17-23 agosto): LUNEDÌ 17 - Calcio: Europa League. Semifinali, Inter-Shakhtar Donetsk MARTEDÌ 18 - Calcio: Champions. Semifinali, Li ...

UFFICIALE - Pescara, Chochev firma con il CSKA Sofia

Il CSKA 1948 Sofia ha annunciato sul proprio sito l'arrivo del centrocampista ex Palermo e Pescara Ivaylo Chochev, classe '93. Il calciatore, che aveva giocato nel CSKA Sofia prima del fallimento, ha ...

