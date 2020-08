Calciomercato Napoli – Nuova pretendente per Allan, Milik sempre nel mirino della Roma (Di domenica 16 agosto 2020) Non si ferma neanche in pieno agosto, il Calciomercato, men che meno per il Napoli che è impegnato in quella che appare come una sorta di “mini-rifondazione” dopo la stagione fatta di pochi alti (la vittoria della Coppa Italia) e molti bassi (il percorso molto negativo della prima metà di stagione e la questione dei “calciatori rivoltosi”). Sirene spagnole per Allan La società azzurra sembra aver capito che non è particolarmente conveniente tenere controvoglia i propri calciatori, che difficilmente ritroveranno la brillantezza mentale di fronte ad un’offerta importante rifiutata: è il caso del centrocampista brasiliano Allan, che ha visto le proprie prestazioni subire un netto calo dopo che il Napoli ... Leggi su giornal

Il calciomercato azzurro deve concentrarsi non sono sulle entrate, ma anche sulle uscite. Uno dei nomi in partenza è Faouzi Ghoulam, terzino che dall’infortunio di Manchester del novembre 2017 non si ...

Il Borussia Dortmund piomba su Allan. C'è anche il club tedesco sulle tracce del centrocampista del Napoli, già monitorato dall'Atletico Madrid. Allan, in azzurro dal 2015 (33 presenze e 2 gol in stag ...

