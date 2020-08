Calciomercato Napoli, l’eliminazione del Manchester City in Champions accelera la trattativa per Kalidou Koulibaly (Di domenica 16 agosto 2020) La delusione in casa del Manchester City dopo l’inaspettata eliminazione dalla Champions per mano del Lione è innegabile. Pep Guardiola sembra avere ora l’ultima chance per convincere la dirigenza a puntare ancora su di lui in chiave europea. Secondo Foot Mercato, in tale direzione sarebbe già partita la campagna acquisti per potenziare la rosa inglese. Tra i primi obiettivi di mercato c’è sempre Kalidou Koulibaly: negli ultimi giorni il club dello sceicco avrebbe fatto dei passi in avanti nella trattativa col Napoli. Sembra che sia stata raggiunta una base di intesa con il difensore senegalese: si parla di un ingaggio da 8,5 milioni di Euro a stagione più bonus. Bisognerà comunque trattare con Aurelio De ... Leggi su calciomercato.napoli

Meno di una settimana dall’ inizio del campionato di calcio femminile di serie A. Si tornerà in campo, come previsto dal nuovo calendario, sabato 22 agosto. Ad aprire le danze la squadra vincitrice de ...

Calciomercato Roma, il Milan punta il portiere giallorosso

Il Milan è alla ricerca di un portiere che possa ricoprire il ruolo di secondo alle spalle di Donnarumma. I rossoneri infatti speravano in un possibile ritorno di Reina a Milano, ma secondo quanto rip ...

