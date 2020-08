Calciomercato Napoli: il Borussia Dortmund su Allan, i dettagli (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato Napoli: crescono le pretendenti per Allan, sul centrocampista brasiliano c’è anche il Borussia Dortmund Dopo l’Atletico Madrid c’è un’altra pretendente per Allan. Secondo quanto riporta Sky Sport anche il Borussia Dortmund ha messo nel mirino il centrocampista brasiliano. I tedeschi valutano l’azzurro circa 25 milioni mentre Aurelio De Laurentiis quasi il doppio. Vedremo se le due parti si avvicineranno ma, come sottolinea Sky, prima di presentare un’offerta il club tedesco dovrà necessariamente vendere qualche suo giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

