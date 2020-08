Calciomercato Lazio, si allontana Borja Mayoral: il Valencia piomba sullo spagnolo del Real Madrid (Di domenica 16 agosto 2020) La Lazio adesso ha un’avversaria in più nella corsa a Borja Mayoral, sull’attaccante di proprietà del Real Madrid infatti è piombato il Valencia, che ha messo sul piatto 15 milioni di euro più bonus. Marco Rosi – SS Lazio/Getty ImagesUna cifra importante che potrebbe sbaragliare la concorrenza biancoceleste, visto che gli spagnoli hanno fretta di chiudere nei prossimi giorni. La trattativa tra i blancos e la Lazio si era raffreddata nei giorni scorsi, adesso però rischia di interrompersi definitivamente dopo l’inserimento del Valencia, che obbligherà la Lazio ad un rilancio oppure ad un definitivo addio ... Leggi su sportfair

Il Valencia spinge per Borja Mayoral, obiettivo di calciomercato della Lazio. Il club spagnolo è pronto a offrire 15 milioni di euro più bonus al Real Madrid Borja Mayoral deciderà il suo futuro nei p ...

