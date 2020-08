Calciomercato Lazio – Destinazione definita per Bastos, per Silva si aspetta una decisione a breve (Di domenica 16 agosto 2020) Non solo in entrata ma anche in uscita: il Calciomercato della Lazio è entrato in una fase decisiva con numerosi trasferimenti che con tutta probabilità ci saranno in entrambi i sensi. Bastos verso l’addio Si registra infatti un particolare gradimento verso il difensore Bastos che nell’ultima stagione non è riuscito a rientrare appieno nelle rotazioni per quanto riguarda il comparto difensivo di Simone Inzaghi, con molte più le gare da subentrante che quelle disputate dal primo minuto. Su di lui c’è il Fenerbahce, che ha manifestato l’intenzione piuttosto concreta di portarlo in Turchia e lo stesso giocatore si è mostrato disponibile a questa nuova esperienza, con la Lazio lo valuta circa 5 milioni e che non ha assolutamente ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | Piace alla #Lazio, ma #Paulinho si avvicina al #Wolverhampton ?? - DiMarzio : #Lazio scatenata. Idea #SergioRico per la porta. Poi aspetta #DavidSilva e #Muriqi - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ??#Lazio, #DavidSilva al bivio: con il #ManCity out le scuse sono finite. #Lotito e #Tare aspettano una risposta ma intanto… - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ?? #Lazio, primi movimenti in uscita. #Bastos ai saluti ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - AstioCiarlatani : RT @1962Greco: A causa delle tante, troppe delusioni di mercato del passato, gran parte del mondo Lazio è in preda ad una frenesia ingiusti… -

