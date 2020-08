Calciomercato Juventus, interesse del Manchester United per Douglas Costa: il brasiliano è sulla lista dei partenti (Di domenica 16 agosto 2020) La rivoluzione della Juventus, partita con l’esonero di Sarri e l’arrivo sulla panchina bianconera di Andrea Pirlo, potrebbe coinvolgere anche Douglas Costa. L’esterno brasiliano è sulla lista dei partenti stilata dal nuovo allenatore, dunque la società campione d’Italia non farà muro nel caso in cui arrivasse la giusta offerta per l’ex Bayern Monaco. Al momento, la più seria pretendente è rappresentata dal Manchester United, che ha intenzione di rinforzare con Douglas Costa la rosa di Solskjaer. Al momento i ‘Red Devils’ non sono convintissimi di procedere, stanno valutando i pro e i contro della ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - Gazzetta_it : #calciomercato #Juve #Dybala e un'estate bis da cedibile. Nel mercato comanda la plusvalenza - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Milik a #Lacazette, la lista dei giocatori per l’attacco della #Juventus - marco__lecce : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro - JTime19 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #DouglasCosta dalla #Juventus al #ManchesterUnited? I Red Devils valutano pro e contro -