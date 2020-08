Calciomercato Juventus – Il sacrificio di Paulo Dybala: dalla sua cessione passa il mercato bianconero (Di domenica 16 agosto 2020) Per la seconda estate consecutiva, Paulo Dybala non rientra nella lista degli incedibili della Juventus. Un anno fa, l’argentino era praticamente con le valigie in mano, ma il suo passaggio in Premier League non si è concretizzato a causa delle alte richieste economiche dell’entourage del giocatore. Dybala è rimasto risultando probabilmente il miglior calciatore dell’annata di alti e bassi della Juventus, insieme a Cristiano Ronaldo. Quest’anno la ‘Joya’ potrebbe essere sacrificato per questioni di bilancio. Il suo contratto, pagato 41 milioni al Palermo nel 2015, pesa appena 10 milioni sul bilancio bianconero e con un’offerta di 90-100 milioni consentirebbe alla Juventus una plusvalenza ... Leggi su sportfair

