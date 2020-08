Calciomercato Juve: Dybala e un'estate bis da cedibile. Nel mercato comanda la plusvalenza (Di domenica 16 agosto 2020) Sull'altare del bilancio si fanno sacrifici importanti e si prendono decisioni non sempre condivise dai tifosi. La storia tra la Juve e Paulo Dybala è emblematica del nuovo calcio genuflesso al ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Gonzalo Higuain è forte di un contratto con la Juventus che scade il prossimo giugno e dunque non vuole saperne di andare via. Era nell'aria da tempo. Anzi, è solo la nuova puntata: Higuain e la Juven ...Dopo tre anni trascorsi in Italia e con la maglia bianconera, Blaise Matuidi ha scelto di provare l’avventura americana firmando per l’Inter Miami di David Beckham. All’ Equipe’ ha rilasciato delle im ...