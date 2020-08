Calciomercato Inter: Lazaro vicino al Borussia M’Gladbach , visite mediche nei prossimi giorni (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato Inter: Valentino Lazaro sarebbe vicinissimo al trasferimento al Borussia Mönchengladbach. Le ultime Valentino Lazaro pronto a fare le valigie. Dopo il trasferimento, in prestito, al Newcastle l’esterno austriaco sarebbe vicinissimo al trasferimento in Germania al Borussia Mönchengladbach. Secondo quanto riporta Sky Sport il laterale sosterrà le visite mediche con il club tedesco nei prossimi giorni. L’operazione è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una volta superati gli esami di rito sarà immediata l’integrazione con il resto del gruppo, già in ritiro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato - L’#Inter e il ritorno di #Perisic: c’è l’apertura se il #BayernMonaco non dovesse riscattarlo - Gazzetta_it : #Calciomercato #Messi, un silenzio che fa rumore: ora il #Barcellona teme davvero l’addio. E l’#Inter...… - DiMarzio : #Calciomercato - L’ #Inter si avvicina a #Kumbulla - SonerMkd : RT @SonerMkd: MESSI ANDRÀ ALL'INTER? #Messi #MessiTime #MessiToInter #Inter #15agosto #ChampionsLeague #UCL #BarcellonaBayern #BarcaBayern… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte: 'Senza #Sanchez dovremo inventarci qualcosa. Non siamo i salvatori della patria. #Zhang valore aggiunto' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter L'Inter blocca lo scambio per Eriksen: cosa succederà con Conte e la vera cifra a bilancio Calciomercato.com Europa League: Conte, venderemo cara pelle per finale

"Affrontiamo una squadra forte, venderemo cara la pelle per arrivare arrivare in finale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della semifinale di Europa League contro lo ...

Youth League, Juve eliminata dal Real Madrid: 1-3, blancos contro l'Inter ai quarti

La ripresa inizia senza cambi nei bianconeri e nelle merengues. Bastano 11 minuti ai madrileni però per trovare il tris, che porta la firma di uno scatenato Latasa: partito in dribbling dalla destra d ...

"Affrontiamo una squadra forte, venderemo cara la pelle per arrivare arrivare in finale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della semifinale di Europa League contro lo ...La ripresa inizia senza cambi nei bianconeri e nelle merengues. Bastano 11 minuti ai madrileni però per trovare il tris, che porta la firma di uno scatenato Latasa: partito in dribbling dalla destra d ...